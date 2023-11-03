《日股》日本股市3日休市1天 07:482023/11/03 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 適逢文化日，日股11月3日休市1天，11月6日正常交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《通網股》詠業前3季每股盈餘3.61元 Q4保守看 《國際金融》軟銀公司債股票 日本存股族福音 《產業》鴻華先進獲准延期上市 20日掛牌創新板 #日股 #3日 #11月 #休市 #日本股市 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本10僑民撤離加薩走廊 少數人不願撤原因曝光 11:472023/11/02 國際 11月美股平均表現最佳 台股可望受惠 14:442023/11/02 財經 《盤中解析》AI領軍強漲近300點 Q4具這兩大亮點 10:582023/11/02 財經 烏克蘭電影專題本周登台 11月3日起雙片聯映 15:092023/11/02 娛樂 台北旅展搶攻國旅商機 苗栗享沐時光莊園下殺4.9折起優惠 18:472023/11/02 生活 日本要求谷歌地圖移除釣魚台字樣 外交部：未按日方要求 12:492023/11/02 政治 中國經濟放緩在華日企獲利暴跌 日大商社調整對華投資策略 21:512023/11/02 兩岸 昔玉女被封「魔性之女」破廉恥夜襲姦夫診所鬧事 00:052023/11/03 娛樂 老公飛大阪玩6天！人妻開行李箱見1幕氣炸：心都涼了 12:562023/11/02 生活 亞洲「最美公主」飛26小時訪祕魯 「罕見狀況」竟連遇2次 18:292023/11/02 國際 日本三排福島核汙水入海 陸駐日使館促科學安全透明處置 12:522023/11/02 兩岸 「專利遭侵害」提訴豐田汽車求償 日本製鐵撤告 19:012023/11/02 國際 《國際政治》搶救低聲望 日相岸田再用錢海戰術 11:582023/11/02 財經 日月潭花火音樂4日移師伊達邵 原聲天籟展現在地活力 18:092023/11/02 生活 疑受核處理水排海影響 中國電商日貨銷售疲軟 15:142023/11/02 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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