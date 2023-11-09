澎湃新聞9 日報導，「反應理想，超出預期。」這是香港特區政府行政長官李家超11月9日在香港高才通人才服務協會創立暨首屆理監事會就職典禮上致辭時，對香港去年起開始實施的「搶人才」措施的評價。

據香港特區政府新聞公報，李家超在致辭中稱，特區政府去年推出更創新、更積極的措施，吸納海內外人才來香港。史無前例地推出「高端人才通行證計畫」（高才通計畫），並優化了多個輸入人才計畫，以更大力度、更進取地去「搶人才」。

李家超披露，「最新的數字是，今年頭10個月，各項輸入人才計畫共收到超過18萬宗申請，其中超過11萬宗已經被批准了。當中，『高才通計畫』一共收到約5.5萬宗申請，超過4.3萬宗已經獲批。」

他說明稱，「今年以來，有7萬名人才已經來到香港，落地香港。7萬這個數字，比我們原來訂立每年3.5萬名人才來香港的目標超一倍，成績令人鼓舞，充分證明香港在吸引全球人才方面具有高強的國際吸引力和國際競爭力。」

李家超強調：「人才是第一資源。疫情過後，世界各國各地都爭取加快經濟發展。各地政府爭取人才的手法都不一樣，但是大家都明白，人才是重要的資源。」