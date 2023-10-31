陽明交通大學於本學期推出二年制「電子與光子學士後專班」，是全國首創針對非理工背景人才所開設的STEM專班，學程迄今已開學3個月，校方表示，首屆學員背景多元，包括財金、法商、外文、軍警、設計等領域均有人員前來報讀，很快也即將展開第二屆的春季班招生。

陽明交大表示，為了解學員學習情況，逐一進行訪談，發現班上約有5到6成的同學希望透過專班訓練，能夠跨域到科技業，從事研發工程師，這與教育部開設此專班的最初目的相契合，即填補科技產業的人才需求。另有約3到4成的同學，來自公立頂大經濟系與法律系等不同領域，則是希望結合個人第一專長，再回到原本產業中，創造不同的機會與價值。

畢業於警察大學的劉姓學員說，儘管在高中時是數理資優班學生，且指考成績能進入陽明交大電機系，但由於家庭因素，選擇進入警界服務。在警界服務5年後，決定留職停薪追求科技夢想，選擇參加該學程，以培養第二專長。

劉姓學員提到，目前規畫是持續往研究所深造，畢業後發展目前有兩個方向，第一個是考慮進入科技業，應用所學技能，不過也打算重返警界服務，將科技領域的專業知識帶回警界，提升警界科技競爭力。

陽明交大副校長陳永富指出，數理、資訊、半導體的基礎教育，在台灣的科技產業已變成是很重要的必備知識。這一學程獨特之處在於，鼓勵學生跨足不同學術領域，促使他們超越傳統學科的界限，將各自的第一專長知識相互結合，產生新的見解和創新思維，這種跨領域的合作模式將成為未來產業的重要趨勢。這樣的多元化教育方式將成為教育的先驅，更能成為國際的教育典範，不僅帶動產業整體的提升，也為台灣的科技與經濟發展帶來新的視野與機會。

陽明交大「學士後電子與光子學位學程」第二屆春季班即將開跑，招生日期為11月15日至11月29日，校方強調，歡迎來自第一類組與第三類組的畢業生加入。更多詳細信息和招生程序，可至電子與光子學士後專班官方網站https：／／steam.nycu.edu.tw／，或聯繫招生辦公室。