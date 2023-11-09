從9月份就已經開賽的2023高雄電競大師盃| APEX 英雄爭霸賽，即將在11/11~12日於SKM Park Outlets迎來總冠軍賽。高雄市政府運動發展局與MASTER XP將打造高規格硬體設備迎戰，赤鬼伯伯、花輪同學、依渟、瑞皮與無為等五位超人氣實況主也將首度齊聚一堂，與粉絲進行趣味互動，一日店長與公益競標活動也為賽事增添亮點，現場還有機會與實況主近距離互動，歡迎民眾踴躍前往，感受20支隊伍的精彩對決，零距離地享受精彩刺激的電競賽事。

「2023高雄電競大師盃」為全台首屆官方授權《APEX英雄》遊戲賽事， Apex比賽於9月揭開序幕，經過多場激烈的線上賽，最終嶄露頭角的20支隊伍將齊聚SKM Park Outlets爭奪最後榮耀。11月11、12日將是全台最大的線下賽事，現場提供60台全新電競設備提供給決賽選手，戰況激烈而備受矚目。今年也是運發局首次將電競大賽移師到人潮聚集的百貨舉行，希望透過跨界結合讓更多民眾走入電競世界，認識電競設備、遊戲以及選手的實戰情況。

高雄市政府運動發展局與酷碼科技MASTER XP一同邀請您到SKM PARK現場觀戰 「APEX高雄電競大師盃總決賽」。（圖片來源：高雄市運動發展局提供）

活動當日邀請赤鬼伯伯、花輪同學、依渟、瑞皮與無為等五位超人氣實況主同台，將與神秘嘉賓組成聯隊互動，現場即時PK對戰。消息釋出立刻在網路上引起熱烈迴響，更有其他APEX實況主留言表達期待，許多網友也紛紛敲碗主辦方，希望賽事現場能變成全台APEX實況主見面會，讓粉絲大飽眼福。

為讓整體賽事增添更多的娛樂和互動性，主要贊助商Cooler Master將刺激的電競賽事加入暖心的公益元素，現場將競標「HYBRID 1電競混血椅 _30周年紀念版」，競標所得將全數捐贈公益團體，不僅鼓勵民眾參與社會公益，更期望創造電競活動的多元性及正面影響力，讓整場賽事別具意義。

為紀念全台首場《APEX英雄》線下賽事，大會也推出紀念T恤，回饋粉絲的熱情與支持，除了公益競競標，現場也提供觀眾預測總決賽隊伍猜謎、對戰區、電競商品以及TTY城市運動商品展示與販售，邀請民眾前往現場共同度過一個暖心又充滿活力的週末假期！最終的20支隊伍將會師南臺灣，11月11、12日兩天於高雄草衙SKM PARK展開最終對決，爭奪最終榮耀。交通資訊請搭乘捷運紅線至草衙站，相關賽事內容請上活動網站：https://reurl.cc/4oVYMX