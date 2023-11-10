京站B1「Qlice的夢遊鞋境」含全台獨家日系女裝品牌MISCH MASCH以及4家女鞋和4家飾品。（京站提供／朱世凱台北傳真）

年末消費旺季，百貨周年慶祭超殺折扣搶客，京站時尚廣場也不例外，周慶檔期將在11月22日至12月18日開跑，當日全館滿3800送400，首五日推出萬件商品3折起，同時預告20日開幕北部獨家、日本最大服飾餐飲選貨集團BAYCREW'S GROUP旗下服飾品牌之一JOURNAL STANDARD relume。今年還有抽NISSAN汽車、智能家電等抽獎好康，總價超過160萬，並號稱回饋突破21％，檔期業績目標較去年成長4％。

京站今年周年慶以「新世代、新Green style、新食代」為主軸，抽獎品項包括智能家電、日本東京HOTEL TAVINOS二次元智能酒店五天四夜自由行、NISSAN KICKS e-POWER汽車等，另全館線上線下Q卡友限定全館3800送500，線下專屬刷JCB實體信用卡滿12000再送1000元現金禮券，優惠加總最高享21％回饋。

京站1樓的SHISEIDO NO.1百優35周年慶感恩禮盒，原價10400元、特價5040元。（京站提供／朱世凱台北傳真）

京站B2 Timberland品牌LOGO大學T，原價2990元、特價990元，等同3.2折。（京站提供／朱世凱台北傳真）

京站在周年慶首五日，精選推出萬件商品3折起，化妝品也推加碼好康，以購買櫃位IPSA、植村秀為例，買12000元可刷JCB送1千加華南銀行送200元，再加首五日滿額贈1300元最後再加上櫃位加碼贈400元，總回饋高達24.1％。 以年輕客群為主，時刻掌握台北西區流行脈動的京站，在10月迎來B1全新區域「Qlice的夢遊鞋境」，以「愛麗絲夢遊仙境」故事為專區改造原型，尋寶探秘為概念，區域蘊藏千雙高CP值女鞋、萬件夢幻飾品。

另京站餐飲業種業績成長速度高，光小碧潭店就有20％以上成長，即日起至12月31日，小碧潭店儲值卡，新店、文山區Q卡友及上班族憑名片即可辦理，單筆儲值滿3萬加贈3000元美食券；另指定櫃位滿5000送500元，家電當日單筆消費滿1萬送500元。