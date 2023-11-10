「2023樂。無齡博覽會」今天於高雄展覽館登場，高市府農業局公布高雄十大樂齡農產，推薦新鮮、健康又適合長輩的在地農特產品，民眾只要於高雄首選專區消費就能獲得微風市集每日限量有機蔬菜，希望能讓長輩吃得開心健康。

飲食與健康息息相關，隨著平均餘命的延長，如何吃得開心、過得健康是許多中年以上族群所關心的議題，尤其長輩常因咀嚼能力及腸胃功能降低，影響飲食樂趣及胃口，讓孝順的晚輩擔心不已。因此，高市府農業局特別選出美味又有助健康的高雄十大樂齡農產供現場民眾選購，包括紅藜之家台灣紅藜熟脆片、大野山雞原味滴雞精、陳稼莊果園純素有機康普茶、旗食咔樂紅心芭樂果乾、允恩農產手炒黑豆茶、大樹麻油行冷壓水洗麻油、好結果香蕉果脆、蜂巢氏蜂蜜醋、大樹張媽媽無糖桑椹汁、匠菜余記蔬菜臭豆腐等，於「2023樂。無齡博覽會」健康登場。

農業局表示，紅藜之家將近年研究具抗氧化效果的紅藜以熟化碾壓法做成可直接食用的紅藜熟脆片，不經油炸，無香料、色素、防腐劑，榮獲2022年「銀髮友善食品獎」肯定；來自衫林的大野山雞自有牧場飼養放山土雞，全程無使用抗生素，以特殊配方草本飼料及中草藥溫和呵護，生產出的滴雞精總支鏈胺基酸高達775.5mg／100g，營養價值滿分；陳稼莊果園研發出國內首支純素有機康普茶，以有機豆粉與乳酸菌、醋酸菌、酵母菌共同發酵製成，讓純素食者也能安心食用。蜂巢式的蜂蜜醋以蜂蜜和菌種發酵，經過一年的陳釀，再加入天然蜂蜜，有助於美容養顏、腸道健康，是兼具美味及健康的飲品。

高市府農業局表示，每日於高雄首選專區消費的前一百名消費者，不限消費金額皆可獲得微風市集有機蔬菜一份。消費累積滿399元即可參加「雄好運 幸運大轉盤」遊戲，把高雄十大樂齡農產、保溫瓶、康寧餐具、消費折扣券等多項好禮帶回家，買越多拿越多！