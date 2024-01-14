南部一名女子行經一間鹹酥雞店，看到一名阿嬤在炸鹹酥雞，旁邊掛著告示牌，上面寫道「被員工氣到賭爛，林祖嬤親身來下海，要嘛就等，不等就滾。」超派的字句讓她會心一笑，圖文掀起6.2萬人朝聖，許多網友一眼認出鹹酥雞店位於高雄市岡山區，正在炸鹹酥雞的阿嬤就是老闆娘本人，還說阿嬤本人很友善，店面乾淨、料多實在，尤其米血是必點。

原PO昨（13）日於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，只見一間鹹酥雞店內，一名阿嬤站在油炸鍋前忙，旁邊還掛著大面告示牌，上面寫道「被員工氣到賭爛，林祖嬤親身來下海，要嘛就等，不等就滾。」

原PO看了忍不住大笑，但她表示阿嬤本人很親切，不像標語寫得這麼兇，圖文吸引6.2萬人關注，許多網友一看就說鹹酥雞店位於高雄市岡山區，且圖中的阿嬤就是老闆娘，也有知情人表示，阿嬤本來有請員工，但員工經常臨時請假，導致她人手不足，氣到乾脆自己來。

曾光顧過的網友說，阿嬤人真的很友善，且鹹酥雞店面乾淨整潔、料多實在，米血是必吃，「記得點米血，超好吃」、「店面很乾淨，是可以信賴的衛生店家」、「器具都很乾淨」、「有買過，阿嬤人很好。」