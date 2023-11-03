現在社會萬物皆漲的狀況下，在高消費的台北市，居然還有佛心老闆娘的出現，一份滿出來的蛋餅，只需2個銅板價共60元，網友將這個消息PO在網站「Dcard」網友紛紛留言跪求地址。

這名網友PO文內，詳細的敘述老闆娘親自下廚的過程，形容得相當詳細，讓大家看到文字，就開始流口水了，但發文者有說，營業時間以google上的為主，連假的時候通常不會開、有事的時候也會休息，闆娘都有請她媳婦幫她更動，來之前可以先看一下google上面比較不會撲空。

網友PO出來，CP值超高的，一份滿出來的蛋餅，只需60元。（翻攝Dcard）

很多網友看到這篇PO文，紛紛留言表示：「求地址謝謝」、「要低調啦 越來越多人了QQ」、「終於有人推了！！看到一直覺得是家超好的店，但是怕太紅XDDD」、「這也太大份了 要分兩餐才吃得完吧」、「好餓」、「卡地址」、「好遠 不然我想吃爆」，而發文者，也在下午5時許，回應PO出這家店的地址，想吃的網友要趕快去排隊囉！