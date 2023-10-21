今年3月全台鬧蛋荒，出現「蛋蛋危機」，當時在高雄前鎮區一處市場賣蛋的曾姓老闆娘為了讓每個顧客都能買到蛋，祭出「限購令」，未料1名董姓女子卻因此不滿大罵：「做生意做到這麼囂張」甚至還飆髒話，被法官依公然侮辱罪判罰金6000元，得易服勞役。

判決書指出，董姓女子在今年3月30日一早7點多到高雄前鎮區一處市場向曾姓老闆娘購買雞蛋，由於當時蛋量不足，女老闆限制買家雞蛋購買數量，但卻引起董女不滿，就在市場中大罵：「做生意做到這麼囂張」、「你娘XX」、「這女人，XX拉」。曾姓女老闆不滿遭罵報警提告，董女則辯稱：「我們只是爭執，我沒有要罵他的意思」，不過根據現場影像等佐證，依妨害名譽起訴董女。

高雄地院審理時，董女再解釋：「我不是在罵告訴人，我是在講給隔壁的鄰居聽、我只是口頭禪，我不是要罵她」，不過法官認為，董女因與老闆娘發生糾紛，於此情況下口出侮辱性言詞，顯是針對老闆娘辱罵，而非僅作為平時口頭禪、單純加強語氣之用，且她仍未與老闆娘達成和解，依犯公然侮辱罪，處罰金新臺幣6000元，可易服勞役。可上訴。