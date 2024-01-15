前農業部長陳吉仲不滿國民黨台北市議員張斯綱、桃園市議員凌濤及國民黨發言人楊智伃指控他是抄襲慣犯，提起刑事自訴，台北地方法院將張及楊各依共同犯散布文字誹謗罪判處拘役50天，凌濤判處拘役55天，都可易科罰金，可上訴。

本案是因張斯綱等人在2022年9月29日舉行記者會，指控「陳吉仲抄襲慣犯、騙錢達人，從研究人員抄到計畫主持人」，質疑陳的過去科技部補助專題計畫涉及抄襲，陳認為張斯綱等人犯誹謗罪，提起刑事自訴。

台北地院開庭時，張說陳是農委會主委（現改為農業部），比對陳過去承攬農委會的研究，與2003年的期刊有高達77.33％相似處，他們都是經嚴正查證並基於監督提出質疑，這些言論是對權力者的監督方式。

凌濤表示，自己在國民黨記者會及後續臉書的評論，都有盡到客觀查證而做出評價，且農委會2005年由陳吉仲承攬的計畫與2003年的期刊不但高達77.33％相似，陳承攬科技部所發表的文章也有高達40％、50％相似度。

張斯綱等人委任律師表示，會再提出查證事實依據，且陳身為政府官員，依司法實務見解，對於他人意見表達應有較大程度容忍，3人並不構成妨害名譽罪；陳吉仲的律師則要求，張斯綱等人就各自論文的文獻回顧作法及撰寫方式提出說明，以證明與陳吉仲的報告有何不同之處。