國民黨台北市議員張斯綱、桃園市議員凌濤、發言人楊智伃指農業部前部長陳吉仲研究報告抄襲，並稱陳是「慣犯」，台北地院認定有罪判拘役得易科罰金。凌濤對此表示遺憾，將再提上訴爭取司法公道，他認為，民代檢驗國家要員天經地義，卻於執政黨勝選第一個工作天收到如此判決，不禁讓人懷疑有無受到不當干擾？身為民代將勇往直前，不會受到影響，會加倍檢驗力道。

凌濤表示，過去在各項記者會的議題檢驗上，均秉事實說話。而農委會主委貴為掌管國家農業發展方向的要員，在民主社會中，其言行與計畫承攬應受社會大眾與民意代表檢驗，誠屬民主政治中的常態。假使今日判決成立，將嚴重衝擊當權人士被公眾檢驗的力量。因此除了對判決感到遺憾之外，後續也將上訴爭取司法公道、捍衛民主政治常規，更期待二審法院將會作出公正判決、伸張正義。

凌濤指出，該案纏訟一年多，不見前農委會主委陳吉仲親自到庭說明過半次。而今日不過是執政黨勝選後的第一個工作日，就馬上收到出如此戕害民意代表檢驗國家要員言行的判決，不禁讓人懷疑相關過程是否受到外界不當政治力干擾？

凌濤表示，個人作為民意代表，檢證官員言行是否一致是職責所在，絕對不會被他人利用司法干擾而受到影響，未來會加倍檢驗力道，讓所有官員的言行被攤在陽光下檢驗、不會包庇。