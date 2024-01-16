阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機本月發生高空中艙門飛走離譜事件，雖未造成人員傷亡，然而驚悚一幕讓乘客餘悸猶存。值得關注的是，波音近年意外頻傳，外媒披露，波音恢復向大陸交付737 MAX客機的計劃可能再度延期。

根據《華爾街日報》報導，知情人士透露，大陸南方航空訂購的MAX客機，原預定最快今年1月交機，但發生阿拉斯加航空事件後，南方航空計劃對未交付的波音飛機進行更多安全檢查，儘管他們訂購的並非是MAX 9機型。

報導提到，目前南方航空不確定額外的檢查需要花費多少時間，但增加了交機時間的不確定性。除了MAX 9機型出包，波音MAX 8發生2起致命空難後，這些年北京一直暫停交機，大陸航空監管機構也指示國內各航空，要對737 MAX機隊進行預防性安全檢查。

針對上述消息，大陸民航局沒有立即回覆置評請求，波音公司大陸辦公室亦拒絕對此評論。