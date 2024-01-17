一名女網友分享，和初次見面的男網友約會，兩人去吃每人1000元的吃到飽，她秉持要吃回本，就猛塞狂吃，結果用餐快結束時感覺身體不舒服，一走出餐廳就吐了，本來一直稱讚她很漂亮的男網友，回家後態度突然變冷淡，讓她超級崩潰，不知這段感情還有救嗎，引起網友熱議。

一名女網友昨在Dcard上分享，上周末跟一位男網友見面吃飯，兩人去吃了每人要價1000元的吃到飽，本想很少花這麼多錢吃大餐，就一直狂吃狂塞，結果到了用餐尾聲，她突然感到身體不舒服，本以為可以忍到跟對方說再見，沒想到剛踏出餐廳，她就吐了。

女網友表示，她這一吐，直接嚇到男網友，對方立刻蹲下來關心她，但事後兩人各自回家，感覺對方的態度似乎有變，回應變得冷冰冰的，讓她崩潰直呼，第一次約會就這樣，應該扣分扣到沒救了吧，在對方眼裡她應該就是個貪婪、貪吃又沒水準的女生。

女網友也補充說，兩人剛見面的時候，對方一直稱讚她本人比照片好看，似乎對她印象不錯，之後他們去吃吃到飽的時候，因為單價較高，所以她也主動提出要AA，沒想到最後會吐出來，讓她忍不住求助網友，詢問這段還沒開始的感情有救嗎？

貼文引起網友討論，「無法想像，但我覺得對方如果還有聯絡的話，可用自嘲的方式帶過，只要你不覺得丟臉，往好的方向想也是個有趣的故事」、「說不定人家覺得妳很真實很可愛」、「約會挑吃到飽很有勇氣」、「做為男生會給0分，腦袋全是版主狼吞虎嚥，然後吐出來的畫面」。