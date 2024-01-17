日本知名諧星「超能力伊東」（本名伊東萬壽男），昔日在節目施展驚人縮骨功走紅，不過6年前先是被診斷出髖關節有異狀，接著又因為多病纏身數年，於本月16日不幸過世，享壽63歲，噩耗傳出後，震驚日本演藝圈。

「超能力伊東」於90年代活躍各大節目，當時施展縮骨功將自己塞進行李袋爆紅，巔峰時期月收入高達500萬日圓（約109萬元台幣），2010年來台出外景時，還上過主持天后利菁的節目，更表演許多特技，讓在場觀眾看得目瞪口呆，沒想到2018年被診斷出「右變形股關節症」，由於髖關節問題，導致無法表演拿手絕活，在幾番思考後宣布引退。

沒想到好景不常，他於2020年罹患失智症住進療養院，由於沒有收入來源，只能靠申請的補助費用維持生計，沒想到後來病情加重，臥病在床的他只能靠人餵食，與人溝通也只能做出簡單回應，沒想到日前爆出驟逝消息，讓所有人能以置信，所屬事務所社長ビトタケシ對外證實死訊後，指出未收到死亡證明書，詳細死因必須需於知道詳情後，才能夠對外公布。