資深女星恬娃的母親，去年12月30號，在睡夢中安然辭世，享耆壽94歲。家屬今(17)日上午在二殯舉辦告別式，親友送最後一程，婉謝圈內好友到場致意，隨即送往火化，眾人哭喊「火來了趕快跑」。恬娃接受《中時新聞網》悲痛表示，「會將媽媽生前，為社會公益的大愛，繼續蔓延下去」。
今天上午10點進行家祭儀式，恬娃站在靈前一身黑衣、神情哀傷，還與照顧母親的外傭相擁痛哭。告別式於11點多圓滿，隨即送往火葬場，親友跪地崩潰齊喊「火來了趕快跑、火來了趕快跑」，畫面令人不捨。
恬娃表示，「今天來送媽媽最後一程，感謝親友及照顧媽媽的人，讓祂94歲很平安的去天上當天使了」。由於家人較為低調，恬娃不忘婉謝圈內外好友到場致意。
另外，恬娃談及，「小時候看爸、媽及繼父做很多善事，心裡想著也要回饋社會，我已完成申請『好心文化股份有限公司』，要製作一個好心好報完美企劃案，將這份愛永遠傳承下去，讓社會夠更祥和，接下來會更忙碌，要全國走透透，去找很多集資的製作人一同共襄盛舉」。
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