嘉義市天晴足球俱樂部首屆FS1中華5人制足球聯賽奪冠，跟市民分享喜悅。（廖素慧攝）

嘉義市天晴足球俱樂部參加首屆FS1中華5人制足球聯賽，賽況激烈，打到加時延長賽，最後以4比2擊敗對手，拿到冠軍，市長黃敏惠稱讚掄冠不僅是對球隊的肯定，更是嘉義市市民的驕傲。

黃敏惠表示，嘉義市政府2023年4月與天晴能源合作，球隊冠名嘉義市，成為「嘉義市天晴足球俱樂部」，此次參加首屆FS1中華5人制足球聯賽，展現強大實力，整個賽程以8勝3以及零敗的勝績，一路過關斬將，面對強敵，更展現出頂尖球技和永不放棄的拚搏精神，就是嘉義人KANO精神。

黃敏惠還與天晴能源董事長葉志忠相約，嘉義市天晴足球俱樂部再次連霸後，將辦遊街一同歡慶。兩人也在冠軍球上簽名，矢言要讓嘉義不只是棒球的原鄉，未來更要成為5人制足球的原鄉。

黃敏惠還說，嘉義市各學校都成立體育競技相關隊伍或社團，有滿滿的能量可以培養在地頂尖選手，將選手輸出各個優秀隊伍、進軍國際，期待能夠啟發更多年輕運動好手。

葉志忠表示，嘉義市天晴足球俱樂部2023年足總企業聯賽也是全勝冠軍，今年的目標除了連勝之外，將代表我國進軍國際，參與亞足聯5人制俱樂部錦標賽，成為台灣5人制足球歷史上首支參加隊伍，是嘉義之光，也是台灣之光。