仁德清寧太子宮宋江陣傳承44年，20日發表《清寧太子宮宋江陣文史紀錄》、繪本《呃，我們是宋江跤》2本新書，訴說宋江陣之美。(曹婷婷攝)

台南仁德清寧太子宮宋江陣迄已44年歷史，目前陣頭中不乏父子檔、母子檔，儼然社區型親子宋江陣，為保存、傳承宋江陣藝陣文化，廟方除走進仁德國小、仁德國中開辦宋江陣研習營，向下扎根，20日更一口氣出版《清寧太子宮宋江陣文史紀錄》、繪本《呃，我們是宋江跤》，訴說宋江陣之美。

清寧太子宮宋江陣靈魂人物、前總教練鄭福利今天也到場獻上祝福，他談到一路指導宋江陣的心路歷程，強調把一般外界視為不乖的孩子教好，最有成就感，他的徒弟不准抽菸、不准吃檳榔，「誰說參與陣頭的囝仔素質就不好？」他強調，把這些孩子品行教好，比中樂透還讓人高興。

仁德區長黃素美表示，2020年公所審議式預算「藝起想想 仁德共好」社區營造，清寧太子宮以藝陣文化傳承提案「傳」，在當年公民票選勇奪第2名，後來公所也與廟方合作辦理「宋江仁德 由你起藝」研習營，打破性別參與，共同以傳承文化為目標，成為社造一大亮點。

她說，一路走來深深感受到廟方傳承藝陣文化的決心，也相當感動，有感於文化傳承不能靠單方面努力，所以決定和廟方攜手，邀請文史工作者張淑賢編撰《清寧太子宮宋江陣文史紀錄》，歷時2年多付梓，另外也邀請仁德國小創作繪本，總共1400本，今天在廟前廣場舉辦新書發表會，書籍將分贈相關廟宇及仁德各國中小學、台南市各圖書館。

清寧太子宮主委楊豐旭表示，為使宋江陣資料完整保存，廟方多年來以影像及書籍創作，記載藝陣之美，為清寧太子宮書寫歷史、也為宋江陣留下足跡，他也期許，新書發表會不只是介紹清寧太子宮宋江陣，更希望能擾動地方，讓固有傳統受到重視並流傳。

總幹事吳進旺提到，2015年在主委主張宋江陣不謝館並允諾自行承擔不足訓練費用下，自此，宋江陣年年組訓傳承任務，並定調清寧太子宮宋江陣以文化表演傳承為主，不走商業路線，以活絡地方信眾情感，2019年獲文化局補助「藝陣深耕補助計畫」。