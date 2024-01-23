45歲上班族的張小姐原本有很多社交活動，也經常在網路發文分享生活，後來她卻開始推辭出遊邀約，連聚餐都不參加，原來她罹患「膀胱過動症」，怕憋不住尿、身上有尿騷味而不想出門，膀胱過動症雖不致命卻偷走她的生活。
成大醫院斗六分院泌尿科醫師陳奕宏表示，經過重新生活模式及膀胱再訓練、骨盆腔運動的物理治療，搭配服用藥物，張小姐約3個月後擺脫這個疾病。
陳奕宏解釋，正常人膀胱約可儲存至少400c.c.尿液，若膀胱有過度敏感或異常收縮的現象，導致尿急、頻尿、急迫性尿失禁的現象稱為「膀胱過動症」，臨床症狀包括常常忽然產生想解尿的感覺而且完全無法忍耐、一天解尿次數8次以上、來不及到廁所就尿出來了等。
他指出，各個年齡層都會出現膀胱過動症，發生率也會隨著年齡而增加，台灣65歲以上的人有4成民眾符合膀胱過動症的診斷，但羞於啟齒，甚至許多人認為排尿功能變化是老化過程不願就醫，喪失治療機會。
陳奕宏說，治療方面會根據患者狀態提供藥物，主要是以膀胱肌肉鬆弛劑、精神安定劑為主，目前較新型的用藥治療效果佳，且副作用少。如藥物治療效果不佳，可考慮在膀胱注射肉毒桿菌素，或手術擷取一段小腸或大腸來增加膀胱的容量，但手術處置可能出現消化不良、腹脹、慢性腹瀉等腸胃道後遺症，通常需要審慎評估後才會執行。
行為及物理治療上，每天的飲水量要足夠但應少量多次，教導患者適度「憋尿」以達到正常尿容量，避免刺激性食物及含咖啡因的飲料如咖啡或茶也有助於減緩症狀；做凱格爾運動可強化骨盆底肌肉，也能抑制相關症狀。
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