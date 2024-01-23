成大醫院斗六分院泌尿科醫師陳奕宏分享典型膀胱過動症患者的治療過程。（成大斗六分院提供）

45歲上班族的張小姐原本有很多社交活動，也經常在網路發文分享生活，後來她卻開始推辭出遊邀約，連聚餐都不參加，原來她罹患「膀胱過動症」，怕憋不住尿、身上有尿騷味而不想出門，膀胱過動症雖不致命卻偷走她的生活。

成大醫院斗六分院泌尿科醫師陳奕宏表示，經過重新生活模式及膀胱再訓練、骨盆腔運動的物理治療，搭配服用藥物，張小姐約3個月後擺脫這個疾病。

陳奕宏解釋，正常人膀胱約可儲存至少400c.c.尿液，若膀胱有過度敏感或異常收縮的現象，導致尿急、頻尿、急迫性尿失禁的現象稱為「膀胱過動症」，臨床症狀包括常常忽然產生想解尿的感覺而且完全無法忍耐、一天解尿次數8次以上、來不及到廁所就尿出來了等。

他指出，各個年齡層都會出現膀胱過動症，發生率也會隨著年齡而增加，台灣65歲以上的人有4成民眾符合膀胱過動症的診斷，但羞於啟齒，甚至許多人認為排尿功能變化是老化過程不願就醫，喪失治療機會。

陳奕宏說，治療方面會根據患者狀態提供藥物，主要是以膀胱肌肉鬆弛劑、精神安定劑為主，目前較新型的用藥治療效果佳，且副作用少。如藥物治療效果不佳，可考慮在膀胱注射肉毒桿菌素，或手術擷取一段小腸或大腸來增加膀胱的容量，但手術處置可能出現消化不良、腹脹、慢性腹瀉等腸胃道後遺症，通常需要審慎評估後才會執行。

行為及物理治療上，每天的飲水量要足夠但應少量多次，教導患者適度「憋尿」以達到正常尿容量，避免刺激性食物及含咖啡因的飲料如咖啡或茶也有助於減緩症狀；做凱格爾運動可強化骨盆底肌肉，也能抑制相關症狀。