潘重威與AMEE擔任評審，同學即興表演，還有女孩把臉塗黑，超拚。（台北海大提供）

潘重威與林貴敏到台北海大演講非常受演藝系同學歡迎。（台北海大提供）

台北海洋科技大學（簡稱台北海大）演藝時尚事業管理系流行藝術講座課邀請金城武、小虎隊、林志穎等御用攝影大師潘重威，擔任期末成果展評審。他與妻子林貴敏（AMEE）一同出席，她是昔日EMI唱片副總，還參與過重金挖角王菲跳槽的經典歷史，夫妻倆見演藝系同學即興表演感覺興奮：「你們完全不怯場，讓我想起大小S主持《娛樂百分百》的隨興大膽和爆笑，我們很享受」。

潘重威拍過巨星專輯封面不計其數，包括張惠妹（阿妹）、林志穎、吳奇隆、王傑…，他今年四月還將辦「你的青春也是我的青春」攝影展。潘重威談到張雨生，表示「在他還沒出道，我就聽過他的音樂」，兩人一起從不紅到頂尖，甚至還經歷過張雨生車禍身亡的痛苦。

在流行藝術講座課堂上重提張雨生過世憾事，潘重威忍不住灑淚，「那時我和阿妹一起拍富士底片廣告，我們兩個都提不起勁工作，一對到眼，不是拿相機的我哭，就是鏡頭前的阿妹哭…」。他哽咽說，那次是愛笑的阿妹第一次以凝重酷臉完成拍攝，底片公司也順勢同意以這樣的方式上廣告，這段往事仍讓他至今難忘。

潘重威後來也從攝影大師斜槓當起經紀人，捧紅李威、林佑威、柏原崇、路斯明等偶像，他說，很喜歡面試影劇新人，鼓勵台下台北海大演藝系的一年級同學，一定要真心喜歡演藝工作。事實上，他確實見過很多偶像青澀的樣子，像林志穎在華岡被挖角時期、張雨生想簽阿妹的時候、金城武還沒出道時，「他們全都是因為喜歡才有辦法一直做下去。」

潘重威還說，張雨生剛出道前是重搖滾風格，但出道時唱〈我的未來不是夢〉的他，也樂意接受唱片公司安排，順應潮流唱清新抒情搖滾才爆紅；還有，出道時張雨生也是常被宣傳罵得臭頭，但他一上台，就開開心心熱情表演，從不受影響，「你們大學生就是像他『認真做你們喜歡的事』，你們就不會被打倒！」

台北海大國際暨校際合作事務處處長，也是近期爆紅的機車教授林威克很高興可以邀請到潘重威、AMEE到校擔任大師講座講者，「他們給同學們繼續燃燒熱情的力量，很多同學說收穫很多，也想去看大師的『你的青春也是我的青春』攝影展，我們會全力支持。」