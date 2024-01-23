雄獅旅遊集團今天宣布跨足保險經紀事業，成立「雄獅國際保險經紀人股份有限公司」，並宣布為關愛之家規劃提供高達500萬元的專業責任險，提升關愛之家照顧場域的保護力，無論是被服務的個案還是提供服務的員工，都因保單的周全規劃而享有一定程度的保障。

關愛之家長期致力於協助弱勢移工婦女及不分國籍孩童，且以中途之家形式收容愛滋感染者，提供24小時全日型照顧。關愛之家第一線照顧人員表示，由於在關愛的孩童多為非本國籍孩童，在無法享有健保的狀況下醫療費用常常是一筆不小的負擔，在照顧孩童過程中，難免會有因為意外擦傷而需就醫檢查的情況，此時專業責任險便扮演相當重要的角色，無論是照顧者或孩童都能更加安心享有保障。

關愛之家董事長汪其桐說期待這次雄獅保經與關愛之家的合作，為弱勢群體的保險規劃開啟新的篇章，同時更是企業社會責任的典範。相信這次的合作將激勵更多企業參與公益，攜手打造一個更加美好的社會環境。