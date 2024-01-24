歲末冬季的低溫為新竹縣迎來了夢幻落羽松美景，近期各地的落羽松紛紛由綠轉紅，成為冬日最美景色，新埔照門休閒農業區、橫山韓屋大埤以及北埔六塘等3處燦爛金黃的落羽松，呈現竹縣山水之美和客家人文風情。

新竹縣府交通旅遊處表示，落羽松是屬於杉樹的一種，葉質薄似羽毛，透過寒流催化，原本的綠葉轉趨濃豔的紅色。在枝葉凋零時，彷若羽毛般輕盈地緩緩落下，故名落羽松。由於今年冬季冷得較晚，1月上旬竹縣各地落羽松才紛紛轉紅，預計美景可維持到2月初。

新埔鎮照門休閒農業區占地面積約300公頃，有超過百棵筆直挺立的落羽松。夏季這裡呈現翠綠色調，而冬季則滿布火紅美景，除了賞落羽松外，農業區內的九福、觀南與霽月步道為枕木、石板類型步道，適合親子走走逛逛。

橫山鄉韓屋大埤位於竹34線鄉道附近，沿著水圳兩側綿延種植的一排排落羽松，壯觀且緋紅的景象讓此處仿若童話小鎮。賞美景的同時，也推薦旅客來到知名內灣老街，品嘗野薑花粽、黑糖糕等充滿客家風味的美食。

北埔六塘的落羽松，以圍繞著愛心湖泊而著名。緋紅的落羽松倒映在湖泊上，散發滿滿浪漫氛圍，沿著水塘周圍漫步，感受冬日特有的景色。