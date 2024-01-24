吳慷仁大方送出「原味T恤」，讓粉絲嗨翻。（甲上娛樂提供）

金馬影帝吳慷仁、陳澤耀主演《富都青年》，台灣票房進入破億倒數階段，上映第57天票房已突破9900萬，不斷刷新馬來西亞電影的票房紀錄，昨晚（23日）在台北松仁威秀MUVIE CINEMAS TITAN 巨幕廳舉辦唯一一場「億路以來，感謝有你」《富都青年》演唱特別場，音樂總監RYOTA片山凉太不插電自彈自唱主題曲〈一路以來〉，與男主角吳慷仁、出品人光良暖心謝票，感謝台灣觀眾一路以來的支持，創造票房奇蹟。

片山凉太展現超強唱功，吳慷仁說：「能聽到RYOTA純粹的歌聲與木吉他版本的一路以來，搭配巨幕廳的音響傳頌到耳邊真的非常享受，謝謝他的歌聲讓《富都青年》在台灣的宣傳有了完美的結束。」出品人光良也表示：「我看到導演、演員們非常努力宣傳，也想盡一份力，終於可以在現場和大家在一起了。」特別完整保留充足互動時間，吳慷仁更將身上穿的「原味T恤」送給答對有獎徵答的粉絲，引發全場尖叫，寵粉無極限。

音樂總監片山凉太一手完成全片配樂，為讓電影配樂更貼近劇情，自願參加導演組擔任第三副導，最終創作出〈一路以來〉，成功入圍金馬獎最佳原創歌曲。他坦言最大挑戰是在吳慷仁飾演的「阿邦」身上：「因為電影裡的阿邦不會說話，想透過這首歌的歌詞幫阿邦傳遞他內心的話。」音樂圈大前輩光良現場告白自己被片山凉太驚豔，讓片山凉太說：「我第一次讀完劇本之後，我就想到『一路以來』這4個字了。」另外一首〈千言萬語〉則在開拍前就完成，讓演員更投入劇情，吳慷仁笑說：「站在導演立場來看，找一個音樂總監又可以做副導，然後又在破億前夕把人家找回來唱歌，投資報酬率很高！」讓全場觀眾感動又好笑。

首度擔任電影出品人的光良透露過去有人邀請他當導演，曾向李心潔請教，後來李心潔提到正在籌備電影，建議他先從參與電影開始，光良笑說：「我以為她叫我演戲！結果是當出品人，我等於先繳學費。」李心潔更誠實地和光良說明這部片是影展片，投資很難回收，但是光良一看完電影就向導演王禮霖說：「我覺得這部片會有很多人很喜歡！」堅定支持好朋友李心潔的心血結晶，《富都青年》故事催淚，光良第一次看試片時比較以專業角度審視，反而是第二次到電影院看的時候哭最慘，覺得所有東西都對了。巧合的是，昨正好是李心潔生日，李心潔也特別請光良帶話「想念大家」，氣氛溫馨。

吳慷仁憑藉著《富都青年》獲獎無數，有感而發說：「第一次因為一部片，跑遍馬來西亞、台灣、香港、新加坡，為期3個月半月的宣傳，深深的感覺電影被大家照顧，才能走那麼久，那麼長。這樣的成績對導演與宣發團隊來說真的是莫大的鼓勵。」導演王禮霖因正在馬來西亞進行宣傳、無法親自來到現場，光良特別電話連線導演王禮霖，王禮霖說：「我一直記得從12月1日在台灣上映起，每個觀眾給我們的愛和支持，希望好的開始、好的成果，『一路以來』真的感謝大家。」