英格蘭足總盃本周末來到第4輪，15支英超球隊晉級32強，經過抽籤後，將上演6場英超內戰，其中最受矚目的兩場，將在台北時間1月27日凌晨登場，分別03:45由切爾西主場對戰阿斯頓維拉，以及04:00托特納姆熱刺在北倫敦迎戰來訪的曼城。

切爾西狀況不錯，近6場比賽5勝1敗，唯一敗仗是在聯賽盃4強第一回合作客對英冠球隊米德斯堡，以0：1輸球，但在周中剛結束的第二回合比賽中，切爾西回到史丹佛橋球場便展現強大實力，以6：1輕取對手，總計兩回合6：2輕鬆淘汰米德斯堡，將和利物浦會師決賽，爭奪本季第一個錦標。阿斯頓維拉最近則陷入小低潮，各項賽事5場比賽2勝2和1敗看似不差，但其中4場英超只收穫1勝2和1敗，包括主場1：1驚險逼平雪菲爾德聯，作客2：3負曼聯和0：0平艾佛頓，僅在主場的進球大戰中，面對下半場少踢一人的伯恩利小勝3：2。

藍軍雖然有不少的傷病和離隊踢國際賽的狀況，所幸奇維爾(Ben Chilwell)傷癒復出鎮守左路，右路的迪薩西(Axel Disasi)取代受傷的里斯.詹姆斯(Reece James)也表現亮眼，加上從曼城加盟後即站穩主力的帕爾默(Cole Palmer)持續火燙，總教練波切蒂諾(Mauricio Pochettino)似乎已找出讓藍軍穩定發揮的致勝之道。維拉被曼聯中斷了聯賽7連不敗，中衛明斯(Tyrone Mings)和中場核心蒂萊曼斯(Youri Tielemans)的受傷影響甚大，蒂萊曼斯在上一輪對艾佛頓之戰復出但表現一般，維拉目前還有左後衛迪尼(Lucas Digne)和中場拉姆西(Jacob Ramsey)加入傷兵行列，好消息是西班牙中衛托雷斯(Pau Torres)有機會在本仗復出。

切爾西目前以31分排名第9，落後第4名的維拉12分，但藍軍近期表現相對可靠，而且主場各項賽事4連勝9連不敗；維拉近6個客場2勝3和1敗，除了足總盃作客淘汰米德斯堡外，另一場也只是在英超2：1逆轉擊敗下游球隊布倫特福德，而且還是趁對手少踢一人的情況下才扳回劣勢。種種跡象看來，本季志在盃賽的切爾西，主場迎戰力爭聯賽前4的阿斯頓維拉，相信有較大機會可以挺進16強。推薦玩法：不讓分(切爾西勝)

熱刺近2場比賽都少了孫興慜、薩爾(Pape Sarr)和比蘇馬(Yves Bissouma)，3人分別回國家隊參加亞洲盃和非洲盃，但熱刺仍拿下1勝1和，包括足總盃主場淘汰伯恩利，英超作客2：2逼平曼聯，熱刺此前還受到大範圍的傷病影響，所幸羅梅羅(Cristian Romero)和范德文(Micky van de Ven)兩名主力中衛傷癒歸隊，上一輪對曼聯因病缺席的庫盧塞夫斯基(Dejan Kulusevski)也有望在本輪復出，如果租借加盟的德國前鋒維爾納(Timo Werner)有意外驚喜，熱刺在主場仍有力和曼城周旋。

曼城在經歷聯賽4連不勝後，近9場比賽再度開啟無敵模式，拿下8勝1和，其中包括5場聯賽4勝1和，排名升上第2，落後利物浦5分但少賽一場。曼城在12月初即少了受傷的哈蘭德(Erling Haaland)，但只要有羅德里(Rodri)坐鎮中場的比賽曼城仍然不會輸，第三輪足總盃已經替補復出並送出一次助攻的德布勞內(Kevin De Bruyne)，上一場英超作客對紐卡索聯再次證明他就是那「皇冠上的寶石」，第69分鐘入替席爾瓦(Bernardo Silva)，5分鐘後就進球幫助曼城追平2：2，傷停補時再助攻給替補上陣的20歲小將巴布(Oscar Bobb)，完成神奇大逆轉。

熱刺近年成了曼城的剋星，近5個賽季各項賽事對戰10場，熱刺5勝2和3敗佔上風，然而，在這5場勝利當中，勝利功臣不是孫興慜就是肯恩(Harry Kane)，如今一個離隊一個轉隊，在少了攻擊核心的情況下，熱刺即使有主場優勢，也難以看好能闖過曼城這一關。推薦玩法：不讓分(曼城勝)