2024年首位威力彩頭獎得主已在本月22日出現。隨著農曆春節即將到來，彩迷都希望這股旺盛的財氣能夠延續下去，讓更多幸運兒提前領到大紅包。台彩公司保證，本期（1／25）頭獎獎金仍有2億元。想要在農曆年前發大財，趕緊拿起手邊的彩券對獎！
威力彩今（25日）晚開出第113000008期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為03、10、11、17、26、29，第二區中獎號碼為01。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。
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