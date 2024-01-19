農曆春節即將到來，台彩日前宣布將「威力彩」、「大樂透」與「BINGO BINGO賓果賓果」3款電腦型彩券，春節加碼總獎金新台幣9.7億元。台彩表示，本期大樂透頭獎保證1億元，今(19)晚開出最新獎號，年前想拿大紅包，就趕緊拿起手邊的彩券對獎。
大樂透第113000006期今(19日)晚開開獎，中獎獎號由小到大依序為01、03、07、19、31、46，特別號為40。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。
農曆春節即將到來，台彩日前宣布將「威力彩」、「大樂透」與「BINGO BINGO賓果賓果」3款電腦型彩券，春節加碼總獎金新台幣9.7億元。台彩表示，本期大樂透頭獎保證1億元，今(19)晚開出最新獎號，年前想拿大紅包，就趕緊拿起手邊的彩券對獎。
大樂透第113000006期今(19日)晚開開獎，中獎獎號由小到大依序為01、03、07、19、31、46，特別號為40。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。