農曆春節即將到來，台彩日前宣布將「威力彩」、「大樂透」與「BINGO BINGO賓果賓果」3款電腦型彩券，春節加碼總獎金新台幣9.7億元。台彩表示，本期大樂透頭獎保證1億元，今(19)晚開出最新獎號，年前想拿大紅包，就趕緊拿起手邊的彩券對獎。

大樂透第113000006期今(19日)晚開開獎，中獎獎號由小到大依序為01、03、07、19、31、46，特別號為40。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。