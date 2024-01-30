韓國「氧氣美女」李英愛在2003年憑藉電視劇《大長今》紅遍全亞洲，該劇更在全球超過60個國家播送，躍升國際巨星。52歲的李英愛一直以凍齡美顏聞名，最近傳出她確定將演《大長今》續集，還是飾演女主角，有知情人士透露演出機會其實得來不易，她去年就參加試鏡；據悉，該劇預計明（2025）年初才會播出。

綜合韓媒報導，李英愛時隔20年將再演《大長今》續集，近日她與史劇《醫女大長今》的作家正式簽約，她將飾演一名小宮女成為皇帝任命的醫女一生的故事；其實該劇早在去（2023）年夏天就傳出籌備中，有知情人士表示，李英愛也是靠試鏡才獲得飾演女主角的機會，並沒有因為她是「大長今」就直接被欽點。

昔日李英愛主演的《大長今》已是許多劇迷心中的經典作品之一，廣大網友得知李英愛時隔20年要再飾演「大長今」都相當期待，被勾起回憶外也紛紛表示，「又能看到李英愛大長今的樣子，要先去重溫《大長今》了」、「明年才能看到太久了吧，好想趕快看到《大長今》續集喔」。

有網友挖出《大長今》續集主要內容，是一名御膳房的小宮女因為一些原因遭流放他鄉，到外地認識醫女張德等人，開始習醫，之後回到宮廷成為醫女，在各種考驗後獲得皇帝賞識，最終打破性別刻板印象成為皇帝主治醫官，更被賜名「大長今」。