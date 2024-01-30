國際導演蔡明亮30日出席城市藝術季活動，同時公開他的新片《西寧國宅》，他去年花費1個月的時間拍攝，記錄下即將被拆除的西寧國宅，他形容萬華就像他的大客廳，從大學時期就常翹課跑西門町看電影，自己的第1部電視單元劇也是拍西寧國宅、1998年的電影《洞》同樣是在西寧國宅取景。

蔡明亮說自己看著西門萬華一帶大半輩子，見證中華商場的起落、電影街的興衰，不久將目送西寧國宅拆除，所以新片《西寧國宅》他用鏡頭「凝視」紀錄，拍下裡頭小人物的生活日常，更呼籲民眾有空到西寧國宅走走，「我們的生活變化非常快，這是最後一眼了。」

蔡明亮還自曝年輕時曾在二輪戲院紅樓戲院（現西門紅樓廣場）看《第三類接觸》的奇遇，「我就拿1個八釐米的錄影機，本來想要偷拍電影，結果被至少10幾個男同志搭訕，我就趕快落跑。」另他形容西寧國宅的住家配置，和自己小時候住在馬來西亞的外公家很像，笑說都是豪宅（好窄），「我小時候就住在國宅，對西寧國宅很親切，以前就是1房1廳，也沒什麼隱私，我小時候住1樓，路邊停單車的人都看得到我。」

《西寧國宅》是有點寓言式的電影，全片都有雨，蔡明亮說那時每天拍攝都要灑人造雨，一開始灑雨會被居民抱怨，因為他們都是在公有的戶外陽台曬衣服，被念說灑水都不通知，所以後來每次開拍前一到現場就得先廣播：「要下雨了。」讓住戶先收好衣服。