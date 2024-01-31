景碩2023年合併營收268.32億元、年減達35.54％，營業利益10.42億元、年減達89.54％，歸屬母公司稅後淨利0.47億元、年減達99.32％，每股盈餘0.11元，均創近4年低。毛利率25.18％、營益率3.88％，分創近3年、近4年低。

不過，景碩2023年第四季合併營收74.89億元，季增23.87％、年減13.06％，毛利率30.87％、營益率10.48％。歸屬母公司稅後淨利3.63億元，較第三季虧損3.43億元大幅轉盈、仍年減達69.49％，每股盈餘0.81元，自近年低檔反彈、登上全年高點。

美系外資出具報告指出，景碩受惠PC繪圖晶片（GPU）ABF載板需求增加，使去年第四季ABF載板營收季增約3成、毛利率自10～15％提升至25％，記憶體終端市場需求好轉則帶動BT載板營收季增逾2成，使核心業務及整體獲利雙雙優於預期。

展望後市，美系外資認為儘管ABF載板市場需求仍疲，但PC相關載板庫存去化已於上季結束，有助下半年庫存建立需求增加，PC終端市場需求若復甦，均將推動相關GPU載板需求強於市場復甦。預估景碩今年ABF載板營收將年增28％，但仍低於2022年高峰26％。

而在記憶體補貨需求帶動下，美系外資認為BT載板今年需求復甦將持續。不過，考量工作天數較少及消費電子市場步入傳統淡季，認為景碩首季及第二季BT載板營收將分別季減逾10％、7％，下半年逐步復甦、第三季及第四季營收分別季增1％、逾20％。

美系外資認為，專注記憶體應用的新BT載板供應商，為提高稼動率、降低生產成本，可能在未來幾季降價競爭，可能使整體BT載板定價環境惡化。景碩因有較佳的成本結構、且聚焦高階產品，預期將不會降價，但確實不利於整體市場營收成長。

整體而言，鑒於補貨需求可望帶動PC用GPU載板訂單需求優於預期，美系外資將景碩將今明2年營收預期調升4％、3％，毛利率調升0.3個百分點，獲利預期分別調升5％及1％，維持「中立」評等，目標價自100元調升至105元。

另一家美系外資認為，受惠新產能帶動ABF載板營收季增29％、智慧手機旺季需求使BT載板營收季增20％，稼動率提升使景碩去年第四季毛利率及本業獲利優於預期。但對ABF載板後市仍審慎看待，認為將面臨價格及毛利壓力，維持「減碼」評等、目標價70元不變。