CITIZEN女表代言人田馥甄在年前受邀出席CITIZEN女表新品發表會，她身穿一襲雪白色洋裝，渾身散發飄飄仙氣，她提及日前到法國旅行時佩戴CITIZEN電波對時女表，一下飛機就可以立刻切換時區，十分方便，完美稱職扮演好代言人的角色，如此冰雪聰明，難怪能連續十年拿下CITIZEN的代言合約。

田馥甄代言CITIZEN逾十年，期許自己不斷成長、勇於打破框架，以最佳狀態詮釋CITIZEN女表之美。（CITIZEN提供）

CITIZEN的光動能Day-Date三針女表，採用蘋果皮製成環保表帶，1萬6800元。（CITIZEN提供）

健談的田馥甄也聊到自己的近況，期許自己未來在工作上能會有更大的突破，她還以CITIZEN形象廣告中的台詞「每一刻都是全新的開始，當下就是未來」、「學會放手，才能看見最美的一片天」，從中領悟生活中的小智慧，尤其是最後放手的那一幕，演出了她當下的心境，體悟到只有跳脫框架，走出舒適圈，才能找到自己與生活最美好的狀態。

CITIZEN的光動能Day-Date三針女表，Sakura pink櫻花粉紅金款，1萬8800元。（CITIZEN提供）

CITIZEN的光動能全球電波時計女表，蘋果皮製環保表帶，3萬3900元。（CITIZEN提供）

CITIZEN發表三款全新光動能腕表，喜氣的紅金色系表殼充滿年節氛圍，優雅妝點蘋果皮製成的環保表帶，凸顯品牌對永續環保的支持，三款光動能全球電波時計表、光動能Day-Date三針女表皆搭載光動能機芯，其中以「韶光」為主題的台灣限定款光動能全球電波時計女表，採用襯托膚色的Sakura pink櫻花粉紅金表殼與表帶，粉蝶貝表盤的光影變化多彩光澤，更添璀璨韶光。