網紅陳沂犀利敢說的言論，時常針對時事做出評論。曾多次公開評論藝人羅志祥，自稱為「不『祥』的女人」，日前她出席活動，跟友人合照後，對方在限時動態稱她是「不『翔』的女人」，她不滿的糾正對方錯字，並標註謝忻，暗指她過往和阿翔的醜聞，對此，謝忻也出面回應。

陳沂在臉書上提到上週出席胡瓜媒體餐敘，和友人合照後，對方在限時動態標註她，卻標註錯誤，讓她特地發文解釋「我很生氣，因為我明明是『不祥的女人』，謝忻才是『不翔的女人』」，還虧說「拜託，阿翔拿什麼跟我們家想祥比啊！我品味沒有那麼差好不好。」

陳沂還轉發友人限時動態並標註謝忻，讓謝忻過去和阿翔的不倫戀情，再次浮出水面，對此，謝忻不滿回覆「去屎。標記我幹嘛？兩個讀音一樣，不用分那麼細」，陳沂則是再度發文回覆「都是ㄒㄧㄤˊ，還是要分那麼細」，並且特地在臉書上PO出貼文，謝忻則是留言回嗆「你去死！！我會在你睡著的時候用枕頭悶死你！」陳沂回覆「不要覬覦我的阿祥。」

逗趣貼文PO出後，網友也被兩人相愛相殺的好交情給逗笑了，留言表示「好煩，我要笑死」、「一人一『ㄒㄧㄤˊ』各自表述？」、「好好笑，謝忻也很能被開玩笑，好感度上升」、「像我們都知道是不祥的女人，就是要分那麼細沒錯」、「想祥贏！」、「不行，我就嫉妒....」