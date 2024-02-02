立院龍頭之爭，最終以國民黨韓江配勝出落幕，然而知名塔羅牌專家艾菲爾曾在投票前一周算出游錫堃會當選結果，事後卻悄悄刪文，慘遭網友灌爆臉書，本人也在今天回應「歡喜做，甘願受，歡迎留言，為你按贊(應為讚」。

艾菲爾曾在2021年算中徐若瑄離婚，此次立法院長選舉，他用姓名學分析，並分別加上韓國瑜、游錫堃兩人生日，算出後者會當選立法院長，大膽預言「游錫堃，勝」。

知名塔羅牌專家艾菲爾在立院選舉前一周，用姓名學算出游錫堃會當選，事後卻悄悄刪文，被網友抓包後灌爆臉書。(圖／取自塔羅牌老師艾菲爾臉書)

最終韓國瑜當選立法院長，艾菲爾卻被發現悄悄將當時的預言文刪除，網友因此灌爆臉書，大酸「吹牛大師」、「聽說這裡有神棍」、「招牌準備拆了吧」、「你去蓋巴黎鐵塔就好，別在台灣怪力亂神」、「2選1果然不好猜」、「沒算準沒關係，幹嘛刪文，所以算不準的就刪文當作沒這回事？」、「我來朝聖的」，此外還有疑似學命理的網友指出，艾菲爾用九宮學理分析，但公式全都用錯。

艾菲爾粉專文章雖照排程發布，但本人則是神隱1天後，在今天(2日)下午正式回應，「歡喜做，甘願受，歡迎留言，為你按贊」，並回應網友「謝謝指教」。