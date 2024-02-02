綠白開戰，民進黨發言人吳崢指民眾黨主席柯文哲主動致電醫界大老，引起軒然大波，事後吳崢稱民進黨已經理解。對此，柯辦發言人陳智菡嗆，吳崢不要只會「縮」，錯了要道歉，才是男子漢。除了這兩位中間人，是哪位民進黨高層傳話給游院長，說「四位醫生建議投給黃珊珊」？這些事情，發言人一定先弄清楚再來說明，才不會愈描愈黑。

陳智菡表示，吳崢昨天發文很豪邁，一口咬定是「柯文哲主動打給民進黨高層，且副院長願意無條件支持民進黨推出的人選」。剛剛吳崢澄清了，卻講的不乾不脆，支支吾吾的說「民進黨『已經理解』有一些友人在中間穿梭的部分」，懇請吳發言人發言要有重點，重點應該是「民進黨高層透過中間人來溝通，柯文哲主席是被動回應」。這句你漏了。

陳智菡質疑，第二，吳崢把兩位中間人定調為「個人意見」，不知道是代表誰發言？正如吳崢後半段所說，當中有很多細節他並不清楚，「他現在才理解」。

陳智菡說，看完吳發言人的回應，相信還是有很多細節他搞不清楚。例如：四位醫生的餐敘還有沒有第五人？除了這兩位中間人，是哪位民進黨高層傳話給游院長，說「四位醫生建議投給黃珊珊」？這些事情，發言人一定先弄清楚再來說明，才不會愈描愈黑，到時候這番發言被定調成「吳崢個人意見」，就不好了。

陳智菡總結，「我們下周還是會針對這些造謠提告。」