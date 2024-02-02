民進黨與民眾黨在國會議長選舉，到底誰打電話拉票引發爭議，關鍵醫界大老陳永興今天發聲明。民眾黨秘書長周榆修、柯文哲辦公室發言人陳智菡今天下午緊急召開記者會，抖出中間人是廖紫岑、林煜喆，2人1月31日至柯辦，表明代表民進黨高層，民眾黨也證實民進黨前主席卓榮泰有打給民眾黨立委黃珊珊。

陳智菡表示，遺憾民進黨有這麼多人穿梭，卻把事實略而不談，把責任怪罪民眾黨，說民眾黨單方面求官，民進黨發言人吳崢不知道事情全貌誣陷民眾黨主席柯文哲、民眾黨，把民眾黨的善意扭曲的成惡意，完全不能接受，「這件事情對於未來的合作，恐怕也會蒙上一些陰影」。

周榆修說，1月31日傍晚2位林煜喆、廖紫岑有到柯辦。陳智菡1月31日晚間6點16分2位中間人到柯文哲辦公室，表示代表民進黨高層，他們也同步向民進黨確認，既然確定來者身份，也進行溝通內容，「溝通時由中間人打電話給陳永興，柯文哲的確有跟陳永興對話到，但是不是柯文哲主動在沒頭沒腦的狀況下，突然打給陳永興醫生。」

至於民眾黨所指稱「民進黨各路人馬」是誰，周榆修說，確實有2個以上不同路人馬。另外，對於媒體報導指民進黨前主席向黃珊珊聯繫，是否為卓榮泰？周榆修回應，「是」。是否表達民進黨賴清德希望如何合作？周榆修表示，大體上來講，來的當然都是希望合作，就如大家看到，各種排列組合很多。卓榮泰聯繫的時間則是比中間人還要早。

對於是否有向陳永興或張金堅聯絡，陳智菡也說，張金堅醫生是有的，張也非常清楚還原整個過程，具體提到，當時會幫忙陳永興打電話，是因為陳一直跟張說，沒有辦法聯絡到柯文哲，陳透過張希望聯絡到柯文哲，張也幫忙打電話，最後到9點多才連絡上柯文哲，就她所知，今天應該沒有聯絡陳永興。

針對陳永興的公開信的看法，周榆修說，陳是台灣醫界前輩，他們非常敬重，認為陳對於政局合作的努力要特別謝謝，但是吳崢不了解事情的全貌，用自己的角度去看事情是不對的。對於是否提告，陳智菡說，時間耽擱到，下週還是會提告。

陳智菡也說，陳永興把一段過程還原，但是因為中間有一段落掉，還是必須要澄清，陳永興非常憂國憂民，也希望未來政黨合作要和諧，希望盡一份力，柯文哲也很敬重陳醫師是醫界大老，願意回這個電話，陳醫生出來把部分真相還原，其中有一部分還是要聚焦的就來做澄清說明。