立法院正副院長選舉由「韓江配」獲勝，對此，民進黨立委林俊憲今日接受《POP撞新聞》節目專訪表示，對於選舉結果沒有意外，而民眾黨8席雖然是少數關鍵，主動權是在民進黨，只要民進黨沒有去跟民眾黨談，民眾黨8票就是廢票，林俊憲也強調，黨團從來沒有說過要放棄游錫堃。

有消息指出，民眾黨主席柯文哲在首輪投票前還致電民進黨高層，遊說院長投票支持黃珊珊，副院長民眾黨則將支持綠營，對此，林俊憲表示，可能私下會有很多立委在聊，但民進黨團完全沒有討論過要把票投黃珊珊。

他說，對於選舉結果沒有意外，投票前夕民進黨沒有跟民眾黨談，這8席關不關鍵？其實主動權在民進黨，第二輪民眾黨放棄投票等於就是國民黨贏，而未來在召委的選舉可能國民黨會讓給民眾黨，表示他們的投票行為是不是有點默契。

林俊憲分析，召委選舉國民黨應該會釋放善意，正副院長就是選人頭，民進黨選輸了，本來就要有心理準備，以過去民眾黨，政壇上要去跟柯文哲談事情交換，看起還沒有人敢，國民黨血跡斑斑，白紙黑字簽了都不算，只要去談就是交換，牽扯到高度複雜。

另外，綠白兩黨在選後互撕，民眾黨甚至稱，民進黨在投票前透過多方管道聯繫他們，希望放棄游錫堃，保住蔡其昌，但最後因柯文哲不喜歡新潮流而回絕，民進黨則也有不同說法，對此，林俊憲直言，這就是不能跟柯文哲談的原因，因為他們會亂講話亂凹，民進黨怎麼可能放棄游錫堃？

林俊憲說，當時賴清德請游錫堃當不分區，就是知道只有他的經歷可以競選，對於民眾黨唯一價值就是關鍵少數，他們最怕就是沒人理他們，有沒有人理他們主動權在民進黨，對柯文哲來說，一直到投票前，最怕就是8票要投自己，最後真的沒人追求，8票就是廢票。

林俊憲強調，黨團從來沒有說過要放棄游錫堃，以賴清德個性，不可能犧牲游錫堃，而民眾黨會這麼說就是因為韓國瑜當選，要給社會一個交代。