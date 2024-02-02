民進黨與民眾黨在國會議長選舉，到底誰打電話拉票引發爭議，關鍵人物醫界大老陳永興今(2日)發聲明，民眾黨也召開記者會回應，並抖出中間人廖紫岑、林煜喆1月31日到柯辦，還證實民進黨前黨主席卓榮泰有聯繫民眾黨立委黃珊珊。媒體人黃揚明也在臉書指出廖、林的背景，還翻出卓榮泰先前曾說沒有被賴清德指派涉入立法院長選舉事宜，如今說法已經打臉過去的自己。

醫界大老陳永興今下午發布聲明後，民眾黨晚間在記者會表示，1月31日傍晚2位林煜喆、廖紫岑有到柯辦，表示代表民進黨高層，他們也同步向民進黨確認，既然確定來者身份，也進行溝通內容，「溝通時由中間人打電話給陳永興，柯文哲的確有跟陳永興對話到」。

對於中間人的背景，媒體人黃揚明在臉書指出，廖紫岑是台數科董事長，有「有線電視女王」的稱號，是前雲林縣長廖泉裕的女兒，之前曾捲入徐永明收賄案，向檢方證實徐家搜到的300萬元是她借給徐。常陽科技董事長林煜喆也同樣出身雲林。

民眾黨記者會上也指出，民進黨前主席卓榮泰有與黃珊珊聯繫。卓榮泰也承認，他與黃珊珊在一周前有碰過面，表達立法院長選舉中，以民進黨黨團決議的人選為前提，尋求國會穩定運作、有助國家施政的可能，在討論中都是以游錫堃作為唯一的院長人選進行討論，沒有提到游以外的院長選項。

對此，黃揚明也指出，卓榮泰1月18日在臉書發文稱「賴清德沒有涉入院長選舉事宜，未曾指派本人進行任何工作」，今日的卓主席打臉1月18日的卓主席，溫馨。

當時有媒體報導指稱，「賴清德指派前民進黨主席卓榮泰協助，已經告知民進黨團將推派游錫堃參選立法院長」。而卓榮泰在臉書發文澄清，「賴清德總統當選人並不涉入立法院院長選舉事宜，未曾指派本人進行任何工作；本人從未涉及告知民進黨黨團關於推派人選參選立法院長、副院長之事」。