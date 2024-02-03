張善政載妻返家遇車禍！ 現身醫院曝傷勢：一點小皮肉傷 @ChinaTimes

桃園市長張善政今(3)日下午2時許，載著妻子開車返回新店老家，行經國道3號北向48.1公里、三峽路段時，不慎與前車發生追撞車禍，妻子因胸悶送醫檢查後已無大礙，自己也受到輕微的皮肉傷，身體一切如常，他也表示，這次返回新店老家，打算要打掃房子，為農曆新年先做準備，不料卻發生交通事故，與妻子已經在醫院做完檢查返家休息，他也呼籲「返鄉過年的車流量大，大家一定要注意安全」。

稍早，張善政的臉書粉絲專頁也發文，對於這次發生的追撞車禍，表示「非常不好意思，驚動大家了，請各位好朋友們放心，他與太太均平安」，他也指出今(3)日下午結束公務行程後，因與妻子要回新店老家打掃房子，為農曆新年做準備，不料，駕駛車輛時，在國3發生交通事故，慶幸，僅有車輛受損，當下也立即通報警方依法處理。

張善政也指出，自己僅受輕微擦挫傷，身體一切如常，妻子則是有些胸悶，但經過醫院的檢查後，沒有大礙；他也謝謝各位朋友的關心，也再次提醒大眾「返鄉過年的車流量大，大家一定要注意安全！也謝謝維持道路順暢的交通及警察人員，期盼大家都多加注意，過年期間一定一切平安」。

對此，網友也紛紛留言表示，「龍要平安」、「市長與夫人，平安！保重身體」、「小災避大厄，祝市長與夫人平安」、「保重身體才能為人民造福」、「太好了，平安」、「市長跟市長夫人平安無事最重要」、「平安無恙，真好！祝賢伉儷早日康復」、「安心！善良人有福」。