蘋果指出，首款混合實境（MR）頭盔Vision Pro正式上市後，在全美270家蘋果門市及線上都買得到。

蘋果1月19日開放預購，根據天風國際證券分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）預估，蘋果開放預購後的首個周末就接到16萬至18萬張訂單。據MacRumors報導，在2日正式開賣前，至少賣出20萬台Vision Pro。

Vision Pro起跳價為儲存量256GB的3,499美元（約台幣11萬），另有儲存空間較大的512GB和1TB這二款，售價分別為3,699美元及3,899美元。

Vision Pro是繼9年前推出Apple Watch後，蘋果又一穿戴裝置力作，加上搭載全球首創的空間作業系統visionOS，也是蘋果首款空間運算設備。

蘋果透露，已為Vision Pro開發600多款提供「空間運算」體驗的應用程式及遊戲，超過100萬款的iOS和iPadOS應用程式與Vision Pro相容。

為慶祝Vision Pro上市，蘋果執行長庫克2日現身位於紐約第五大道的蘋果旗艦店。面對Vision Pro入門價約3,500美元是否太貴的質疑，庫克1日在蘋果法說會上解釋，因為該革命性裝置涵蓋5,000項專利技術。

相較其他科技巨頭敲鑼打鼓跨足AI，蘋果卻顯得靜悄悄。但美國投行Wedbush Securities分析師艾夫斯（Dan Ives）指出，Vision Pro正式開賣後，可望成為蘋果進軍AI的利器，還能助攻蘋果股價再漲3成，上看250美元。蘋果股價2日收跌0.54％報185.85美元。