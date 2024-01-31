花蓮義民堂今天辦理「登龕安座法會」，遵循古禮恭請義民爺神尊從1樓安座至3樓。（羅亦晽攝）

花蓮義民堂今天辦理「登龕安座法會」，遵循古禮恭請義民爺神尊從1樓安座至3樓。（羅亦晽攝）

花蓮縣北區客家鄉親信仰中心義民堂位在花蓮縣客家文化會館1樓，隨信眾日與俱增、香火鼎盛，祭祀空間略顯不足，縣府客家事務處為此擴大整修館內3樓，優化祭祀場域，並在今天辦理「登龕安座法會」，遵循古禮恭請義民爺神尊安座3樓，期望未來持續庇佑花蓮。

客家處長潘乾鑑表示，過去義民堂在客家文化會館1樓，祭祀空間有限，加上2、3樓是辦公室及會議室，總覺得這樣的空間配置對義民爺不禮貌，經與縣內各社團討論，今年農曆4月1日請示義民爺可否安座到3樓，讓所有鄉親繼續奉拜，沒想到連續3次都擲到聖筊，代表義民爺也願意前往3樓安座。

他接說，然而客家處廳舍坐像為坐南朝北，看了日子發現明年農曆上沒有吉日可安座義民爺，於是選在今天、農曆12月21日辦理「登龕安座法會」，不過祭儀活動程序前均有向義民爺請示並獲得首肯。

潘乾鑑說，此次祭祀儀式即日起至2月7日除由各單位輪流進行奉飯祈福，昨晚11時客家處也會同個社團舉辦置天台祭典，透過拜天公儀式請示義民爺將從1樓安座到3樓，今天法會則特別安排五獻禮、五牲禮及邀請客家八音、北管伴奏等，遵循古禮進行安座祭祀。

擔任安座主祭官的花蓮縣長徐榛蔚表示，義民爺在客家鄉親心目中是保家衛國的英勇形象，也是民眾仰賴的守護神；由於義民廟為客家精神凝聚的表徵，縣府為提供更寬廣、舒適的祭祀空間，優化花蓮義民堂，讓客家義民精神永續流傳，也期望義民爺未來繼續庇佑國泰民安。

「花蓮義民堂」為前縣長傅崐萁自2010年成立縣府客家事務處，同年從新竹新埔枋寮褒忠義民廟分香迎請義民爺至花蓮縣客家文化會館祭祀，並在館內成立花蓮義民堂，表彰客家信仰與文化傳承的精神。