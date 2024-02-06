高雄市寶來、不老溫泉區素有盛名，搭上疫情後經濟振興的列車，茂管處更與在地業者產業推出「30萬大禮每月抽」活動，每月泡溫泉抽大獎！消費滿500元即有一次機會，2024年1月31日之前截止，歡迎遊客把握！

凜春泡湯趣 寶來、不老山城遊

初春也歡迎從寶來溫泉區漫步到竹林休閒農業區，感受賴家古厝的梅園風情，漫步在山稜上感受高雄暖冬的愜意與風光。活動連結：https://theme.maolin-nsa.gov.tw/spring2023/ch/page-2.html#main

端紫斑蝶為台灣常見4種紫斑蝶，鮮豔的姿態吸引遊客駐足拍攝。（圖／林雅惠）

賞蝶最前線 茂林逍遙遊

雙年賞蝶季活動（10月至隔年2月）是東高雄地區冬季盛事，本次賞蝶活動以自然奇觀主題呼應部落文化，只要遇到晴朗好天氣，遊客都能在每日中午之前順利與紫斑蝶相遇。

紫斑蝶群聚過冬是台灣難得的生態奇景，尤其疫情期間國旅潮仍不間斷，國人也開始探訪地方深度遊程，近期鼓勵以「微旅行」方式，家人好友組成小團，走讀小鎮與特色部落，創造美好回憶。自駕遊客可多加使用「購茂林GoodMaolin體驗套票」，不須自己規畫行程，499元與699元包括1頓午餐與獨特體驗，優惠省更多。

茂管處也提醒，為讓遊客免受風景區塞車與停車之苦，建議可善用高雄客運H31（旗山多納）公車平、假日班次：由旗山轉運站出發，沿途停靠茂林區公所、蛇頭山、多納等地。該公車每日3班次，以里程計費，讓您一日暢遊茂林主要景點。

活動連結：https://theme.maolin-nsa.gov.tw/butterfly2023/ch/page-3.html#main

（交通部觀光署茂林國家風景區管理處廣告）