以全新故事與畫風，首度揭開鬼太郎父親神祕過去的動畫片《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎》，由知名聲優關俊彥聲演「鬼太郎父親」、木內秀信聲演「水木」，為了確立2個角色的形象，他們來回聲演與導演多次討論，細緻營造出角色之間的氛圍。而作為電影背景的「哭倉村」更是劇組參考日本各地村莊設計而成，美麗的村中景色也成為關俊彥印象最深刻的地方。

在配音過程當中，2位可說是煞費苦心，關俊彥分享：「我們一次又一次地重複演出，由於兩者在故事發展中的關係與想法都有所變化，因此我們多次調整了表演方式。」同時，他們也和導演大量討論，期望能夠細緻營造出角色之間的氛圍。木內秀信對此提及：「讀了幾次台詞之後，導演來到配音室，我們商量該往哪個方向進行。我們面對面交談了很多次，等水木的演繹方式確立後，有些初期的場景也再次重新錄製。」而木內秀信不但不喊苦，還特別讚道：「製作過程非常仔細呢！」

該片以昭和時代的「哭倉村」作為電影背景，雖然該村是電影的虛構地點，卻也是劇組參考日本各地村莊後的精心設計場景，美麗的村中景色，也成為關俊彥印象最深刻的特色：「當我看到完成作品時，讓我印象最深刻的，就是美麗的背景！當水木踏入故事中的哭倉村時，展現在他眼前的田園風光，確實是昭和時代的自然之美。」他更進一步呼籲：「雖然大家都很享受，但後半段會出現險惡的轉折，希望大家可以在前半段吸收大量的負離子，為後半段做好準備！」

《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎》將於明（7日）正式在台上映。