大陸山東省威海市，有女子一個多月前發現手上的戒指與耳環變白，於是，她將金飾拿去銀樓重新檢驗後，確定是真的黃金材質，於是，又買了一對金戒指，但戴了不久，戒指上又出現「小白點」等褪色的跡象，發現有些異狀，便開始檢查自己的化妝包，竟發現包包內有幾顆水銀珠，懷疑是以前曾買的溫度計破碎，導致水銀外漏造成，讓她嚇喊「真的是救命金」。

綜合陸媒報導，山東省威海市有名女子PO影片指出，一個多月前看到手上的戒指發白，且戴的耳環也局部性變白，然而，他重新拿去銀樓檢查，確定是真的黃金材質後，於是又向銀樓買了一對金戒指，但是，戴了沒幾天，又發現新買的金戒指也出現「小白點」，並且開始褪色。

大陸有女子戴戒指，戴沒多久發現有「小白點」褪色跡象，竟然是救命警示。（圖／翻攝自微博）

大陸有女子戴戒指，戴沒多久發現有「小白點」褪色跡象，竟然是救命警示。（圖／翻攝自微博）

而女子覺得情況有異，便在化妝包內開始翻找，竟發現化妝包內有水銀珠，讓她回想包包內曾經放過水銀溫度計，因此懷疑可能是溫度計破碎，導致水銀外漏而造成，也稱這些金飾「真的是救命金」。

消息在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「太大意了，安全第一」、「沒有安全意識啊」、「小時候媽媽的戒指也是變白，以為是假的，後來發現是水銀血壓計的水銀漏了，沾在戒指上」、「真的很幸運」、「粗心」、「溫度計的水銀柱要是不處理，能把妳送進醫院，好運吧」。

不過也有網友不買單表示，「一只溫度計，那麼一點毒，根本毒不死吧」、「溫度計的水銀量，如果皮膚沒有傷口，問題不大的，基本上不會中毒」、「小時候玩水銀珠，在床上打碎，也沒把水銀都清理掉，也是命大」、「溫度計碎了也不知道？沒有碎玻璃？」。