健喬上次歷史新高出現於2023年3月營收4.81億，今年元月營收一舉突破5億直逼6億，營收大幅成長的主要原因在於呼吸道、心血管以及泌尿道三大治療領域的處方需求明顯增加，年增率分別為74%、45%及34%，同步帶動本月營收增長，其中又以呼吸道產品成長力道強勁，後續格外看漲。

由於時序進入冬季流感高峰，流感病毒、新冠肺炎雙重夾擊，健喬元月合併營收中，呼吸道藥品需求強勁。其中愛克痰顆粒及發泡錠成長率月增及年增皆50%以上、鼻噴產品成長率月增及年增31%及108%。另外，集團內健康化學專治咳嗽的複方甘草液成長率月增及年增80%及85%，預估流感在農曆春節後仍將有一波高峰，2024年的往後數月營收仍將維持強勁成長力道。

健喬2023年12底前取得淋巴瘤新藥「服瘤停注射劑」藥證，積極跨入癌症化療及標靶藥物領域，預計2024年可提供營收貢獻。另外，新藥的查登進度，繼2022年查登的膀胱過動用藥Uritos之後，腸胃道用藥Goofice、頭頸部癌新藥Nimo、以及治療子宮肌瘤的linzagolix等也陸續完成臨床，並預計於今2024年送件，將再為健喬增添營收成長動能。

展望2024年，特色藥廠健喬將持續以耕耘利基市場為策略主軸，營收高度成長仍然值得期待。