命理網站《星座上上籤》分享2024年最會賺錢的3星座，他們善於規劃與理財，做事認真又毅力，再加上今年運勢特別旺，收入不斷提高，投資方面也有收穫，甚至還有貴人相助，事業上遇到困難都能迎刃而解。

▎摩羯座

摩羯座天生具備堅韌、冷靜的特質，計畫與組織能力也很出色，設下目標就會努力實踐，成為他們的賺錢優勢，事業方面非常謹慎，善於理財規劃，消費懂得節制，2024年摩羯座可能會透過投資房地產、股票等賺錢管道致富，或是在工作上得到加薪、升遷的機會。

▎天蠍座

天蠍座擁有超強意志力與決斷力，善於察言觀色，洞察他人的需求與心理，談判能力也很出色，2024年會遇到不少賺錢機會，貴人運帶來財富，有機會透過合作或創業提高收入，此外天蠍座的商業眼光不錯，投資新創科技、研發專案有望增長財富。

▎獅子座

獅子座充滿自信和領導力，渴望成為眾人矚目焦點，具備出色的溝通能力，善於與人建立良好關係，成為商業領域的利器。2024年有機會透過創業或擔任重要職位獲得財富，獅子座樂於承擔責任並展示才能，積極參與社交活動和行業交流，擴大自身影響力和人脈，成為事業助力。