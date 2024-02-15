和潤企業近年來經營規模持續擴大，陸續設立子公司(和勁企業、和潤電能)，由於「商標」是消費者辨識企業商品與服務的重要資訊，能強化消費者對公司各類服務與品牌的認知，和潤企業自2023年開始導入智慧財產管理制度，訂定智財管理策略目標，積極與同仁展開內部溝通，並透過教育訓練扎根，提升同仁對於智慧財產議題的認知，首度申請經濟部產業發展署所推動之台灣智慧財產管理規範(TIPS)即取得A級認證。