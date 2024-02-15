和潤企業近年來經營規模持續擴大，陸續設立子公司(和勁企業、和潤電能)，由於「商標」是消費者辨識企業商品與服務的重要資訊，能強化消費者對公司各類服務與品牌的認知，和潤企業自2023年開始導入智慧財產管理制度，訂定智財管理策略目標，積極與同仁展開內部溝通，並透過教育訓練扎根，提升同仁對於智慧財產議題的認知，首度申請經濟部產業發展署所推動之台灣智慧財產管理規範(TIPS)即取得A級認證。
《其他股》和潤元月營收雙增 再締新猷
台灣汽車金融龍頭和潤企業(6592)自結1月合併營收26.41億元，年增23.49%、月增1.33%，持續創新高記錄，台灣、大陸營收年增分別為20%、39%；另截至2023年底合併總資產已超過3100億創新猷。和潤企業1月份各項業務營運均穩定成長，適逢農曆年前為資金需求旺季，因此締造了新高紀錄。展望2024年，高利率環境仍在，但隨著經濟成長逐漸復甦，AI技術躍進，和潤將持續深耕朝向多角化經營，並運用新科技提升效率與品質，積極應對各項環境變化，力求穩健發展。
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