大陸全國多地2023年婚姻登記大數據在近段時間接連出爐，安徽淮北等地結婚登記人數增長明顯，湖南瀏陽等地終止了連續多年的下跌勢頭。

根據微信公眾號「淮北民政」消息，據統計，2023年全市共辦理結婚登記2萬1179對、年增91.87％；離婚登記4618對、年增38.06％。

從淮北全市結婚登記年齡分佈看，2023年25至29歲居民仍然是結婚登記主力軍，男性和女性該年齡段占比分別達到33.54％和30.16％；30至39歲和40歲以上年齡段結婚人數占比均呈增長趨勢。

其中20至24歲結婚人數占結婚總數的19.34％；25至29歲結婚人數占結婚總數的31.23％；30至39歲結婚人數占結婚總數的22.91％；40歲以上結婚人數占結婚總數的26.52％。

此外，瀏陽市民政局婚姻登記中心發佈了2023年婚姻數據：全年辦理結婚登記5443對，這是自2015年以來首次止跌回升，相比2022年增加458對。

據了解，瀏陽結婚登記人數已持續下跌多年，近10年裡，結婚登記人數於2014年達到頂峰的1萬2468對後，開始呈逐年下降趨勢。兩年後就跌破萬對，人數減至9042對；到2021年，瀏陽結婚登記人數只有5187對，2022年這一數據繼續下降，全年只有結婚登記人數4985對，直至2023年才有所回升。