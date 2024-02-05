地政司的年報統計，在2022年外國人在我國取得建物面積前5名國家或地區，分別為英屬維京群島(面積佔比40.7%)、美國 (面積佔比15.2%)、香港(面積佔比14.5%)、英屬蓋曼群島(面積佔比7.7%)及馬來西亞(面積佔比7.3%)。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，外國人在台購置不動產一年約千餘棟，不過從過去幾年經驗來看，境外公司的外國人佔了相當大的比例，雖然統計時被歸類在外國人，但實際上買的住的背後都是台灣人居多，而這些境外公司受到去年平均地權條例上路影響，私法人購屋必須採取許可制度，因此短期內受到一定干擾，加上香港人近年投資移民台灣似乎有點降溫，統計就出現外國人購置不動產寫下7年新低的現象。

統計顯示，去年外國人取得不動產共計1042棟，年減13%，寫下近7年以來新低紀錄，若以區域來看，數量最多的是交易量較少的台北市，北市去年外國人取得建物所有權共273棟，主要北市有較多的境外公司資金購買的行為，新北市則是237棟，台中市也有132棟，桃園市112棟與高雄市111棟。

曾敬德表示，雖然私法人購置採許可制，但初期市場對於規範還在摸索如何才能合乎規定，只要陸續有個案順利通過審查，有機會回到過去比較穩定的買氣。