新國會三黨不過半，民進黨立院黨團總召柯建銘認為，未來競爭會很激烈，難免天天甲動。針對民眾黨立委陳昭姿被柯建銘判定院長選舉廢票，陳6日大鬧立院惹惱老柯的風波，郭正亮強調，立法院每天都發生這種事，一恍神沒注意就過了，所以就算綠營人數輸，但老柯知道怎麼搞。

「你沒有堅持啊！」郭正亮6日在《張雅婷辣晚報》節目提到，之後黃國昌陪陳昭姿出來講話，然後黃國昌說，柯建銘不顧二比一的情況作宣布，「這個沒有用啊！因為你當場沒有阻止啊！我跟你講齁，立法院啊，每天都在發生這種事啦！」

郭正亮強調，你只要稍微一恍神沒注意，「就過了啦！」主持人張雅婷說：要時刻繃緊神經。「所以柯建銘才會講那句話啊：以後每天甲動（下達甲級動員令）！」郭正亮說，「他擺明就是：我人數輸你嘛！可是...他知道怎麼搞嘛！」

張雅婷說「我有經驗！」郭正亮直言「對啊，當然是這樣啊！」