臺北市運動場館依促進民間參與公共建設法規之促參方式，透過委託民間單位經營管理，藉由吸引運動產業等企業參與，實現公私協力，引進民間經營理念，以提升公共服務品質，近兩年來，成功完成臺北網球場、信義運動中心暨永春活力館、榮星花園游泳池、景美游泳池、松山運動中心、大安運動中心暨和平籃球館OT案及臺北市文山運動中心暨景美游泳池營運移轉OT案等重新招商及整修工作。

運動科技 健身效率佳

相關整修工程不僅包括場館軟硬體設施的更新優化，還更進一步加強運動科技、銀髮及身心障礙者的相關設施設備購置或改善，其中大安運動中心游泳池更引進「泳池防溺偵測系統」，藉此輔助救生員判斷水中情形，及早警示進行救援，以提高泳客使用的安全性，同時，還採用鹽解機消毒，避免傳統加氯消毒所帶來的異味或過敏問題；在健身房方面，裝設空氣品質監測及運動器材監控儀器，讓運動民眾能夠在優質安全的健身環境中即時讀取專屬運動數據，提高民眾運動效率。

體育局轄管委外場館2023年使用人次已達千萬，委託民間單位管理整體營收效益達4億以上，挹注市庫租金、權利金約8,649萬4,308元。

臺北網球場。（圖／臺北市體育局提供）

便捷設施 專業資源豐

臺北市擁有各項豐富的資源，致力實現「活力市民、卓越競技、便捷設施」的使命，並積極打造健康的運動城市，以確保民眾都能享受愉快健康的運動生活，特別是每個行政區都設有專屬的運動中心，提供各項多元的運動設施設備及專業教練課程，根據112年度臺北市運動中心的滿意度調查結果，民眾整體滿意比例（含還算滿意及非常滿意）達98％，顯見民眾對於運動中心所提供的便利、舒適、安全、平價、優質的運動環境，有極高的喜愛與肯定。

2024節日 甩油活動多

體育局致力於讓運動融入臺北市民的日常生活，推動規律運動養成，有助於市民維持身體的健康美麗、紓解壓力、並保持良好的身心平衡，進而提升生活品質。

實現 讓運動融入生活 的目標，體育局在2024年各大節日特別規劃以下活動：

1.「過年後甩油」2月18日：年假後第1個周日，運動中心可享泳池及健身房入場免費。

2.「38婦女節」3月8日：女性至運動中心單次入場游泳池及健身房即享38元優惠，並與其他課程優惠方案同步進行。

3.「兒童節」4月4日：12歲以下兒童免費使用運動中心游泳池+陪同家長1位免費。

4.「母親節」5月12日：優惠內容及期間：5月12日當天，凡具有母親身分者，運動中心可享泳池及健身房入場免費。

5.「父親節」8月8日：優惠內容及期間：8月8日當天，凡具有父親身分者，運動中心可享泳池及健身房入場免費。

6.「重陽節」10月11日（農曆9月9日）：高齡市民免費使用體育局委外運動場館之游泳池及健身房。

7.「原住民族日」8月1日：原住民族免費使用體育局委外運動場館之游泳池及健身房。

8 .「國民體育日」9月9日：免費使用體育局委外運動場館之游泳池及健身房。

備註：以上活動僅限體育局委外場館，活動詳情可至各運動場館網站查詢。

（臺北市體育局廣告）