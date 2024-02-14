裕民航運（2606）1月營收14.9億元，月增8.12％、年增71.02％，在淡季竟創下單月第三高的佳績，主要是反映2023年12月海岬型日租金大漲，以及2023年有9艘新船加入營運，運力年增30％且賺到高運價。

散裝航運受惠紅海危機效應，拉高船舶繞道週轉天數，所有船型平均日租金去年12月拉尾盤、創當年高，帶頭漲的海岬型12月日租金更飆上37,333美元、年增1.34倍，裕民船隊中海岬型船艘數、營收占比都最高，在現貨市場營運船舶占比也高，受惠最多。

展望後市，裕民表示，地緣政治風險仍是最大挑戰，以往1、2月逢亞洲農曆新年，貨物運輸需求較低，然今年開春以來紅海危機持續升級，迫使部分船舶繞道而行，拉長船舶運行天數，推升運價指數較去年同期增長。

波羅的海綜合指數BDI 1月平均1,617點、年增77％，海岬型、巴拿馬型、超輕便型船日租金依序為20,565、14,300美元；2月截至13日，BDI上漲13點至1,585點，海岬型船日租金20,538美元、年增363％，創近14年來2月新高，巴拿馬型船日租金13,950美元、年增79％。

裕民去年交付9艘最新環保節能船舶，其中4艘是以液化天然氣（LNG）雙燃料為動力的19萬噸散裝貨輪，裕民是台灣首家航運公司營運LNG雙燃料動力船舶，較傳統船用燃料減少逾25％，落實裕民對碳排減量及環保永續的承諾。

裕民目前營運中船舶有67艘，總噸位數有94％屬環保船，比率遠高於市場平均數35％，散裝船隊平均船齡僅有6年，為市場平均船齡的一半，同時，裕民船隊有97％船舶符合營運碳強度指標，不需減速航行，在航運市場逐漸好轉下，可望為今年獲利提供動能。