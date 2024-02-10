倫敦新創公司「海洋邊界」(Seabound)設計了一種適合貨輪的碳捕集設備，可將75%~90%的二氧化碳廢氣，轉變成更有價值的資源。這個設想獲得了英國政府150萬美元的資助，他們與盧馬航運公司(Lomar) 合作，在其一艘較舊且燃燒較髒的船舶上安裝了實驗設備，其成效符合預期。

新阿特拉斯(New Altas)報導，「海洋邊界」用於實驗的貨輪是一艘可以載運3200個標準貨櫃的非常普通，動力統甚至有點「髒」，就是常見的柴油主機。這是為了最大程度的模擬普通商船的情況。

這套船用碳捕集原型系統，本身尺寸大約只有幾個貨櫃，相比於3200個標準貨櫃言，只佔用船上很小的空間。它的構造也不算深奧，連接到船舶的排氣裝置上，以捕獲骯髒的船用柴油燃燒時排放的二氧化碳和硫。

真正重要的是捕集的材料，廢氣被推過一堆氧化鈣(化學式：CaO)卵石，也就是俗稱的「生石灰」，它相對便宜且含量豐富，用於世界各地的建築、農業和其他領域。在室溫下，二氧化碳很容易與生石灰反應，形成碳酸鈣(化學式：CaCO3)或稱石灰石，碳酸鈣是穩定的結構體，因此就牢固地的捕獲二氧化碳。

Seabound pilot film

更有意思的是價格上漲了，以北美材料價格為例，去年年底，生石灰的價格約為200 美元/噸，但是碳酸鈣的價格卻達到727 美元/噸。也就是說，經過這樣的脫碳之後，它變得更有價值了。

不過上述的講法有點討巧，高級的碳酸鈣是食品級的，直接從船用柴油機排氣中提取的石灰，可能不太符合條件。但即使如此，次一級的工業碳酸鈣，也有340 美元/噸的價格。

「海洋邊界」的研發團隊在貨櫃船上的幾個月裡，進行了一系列測試，逐漸提高碳捕集率，最終，他們的碳捕集效率達到 78%，硫化物的捕獲效率更超過 90%。但是團隊表認為還有進步的空間，他們希望此統最終將能達到95% 的捕獲率。

不過，它可能並不划算。因為生石灰也很佔空間。假設從中國到美國西岸的商船要航行15天，就以捕獲率95%來計算，最終將捕獲 8,550 噸二氧化碳。在其理論最大值下，生石灰可以捕獲其重量 78.6% 的二氧化碳，因此此船需要近 11,000 噸生石灰，加上存儲它的容器的重量，再加上系統本身的重量。總共就就達到了船舶額定噸位的五分之一左右，而且持續增加的重量，會拖慢船隻的航行速度。